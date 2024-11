Il primo maggio a Crotone si ballerà per tutta la giornata al Parco di Pitagora con 40 dj provenienti da tutta la regione. Un evento che servirà a finanziare un progetto cinematografico sulla storia pitagorica

Crotone si prepara a un altro evento importante, che si rivolge ai giovani con un linguaggio forse più consono: quello del divertimento legato alla cultura. Nel polmone verde di Parco Pitagora, curato dal Consorzio Jobel, si terrà martedì 1 maggio la prima edizione del Kroton Dance Festival, una kermesse che vedrà protagonisti più di 40 tra dj, vocalist e performer provenienti da tutta la regione per tutta la giornata. L'evento servirà a finanziare il progetto cinematografico sulla storia del capoluogo pitagorico, curato dalla Twins Agency, dal titolo “Kroton 710 a.C.”. Questa mattina la presentazione dell'evento che ha visto la presenza di Tony B Ruggiero, ideatore e direttore artistico della kermesse, dell'assessore comunale allo Spettacolo Giuseppe Frisenda, Francesco Turrà del Consorzio Jobel, e di Angelo Gigliarano di Amici Promotion Project. Saranno tre le aree musicali dislocate in diversi punti del parco, ma anche un'area per lo sport con tornei di basket, pallavolo, calcetto, stand espositivi con prodotti locali, e area ristoro.