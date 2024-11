Turismo ed enogastronomia calabresi in vetrina ad Anuga, Colonia

Una sinergia virtuosa tra territorio e prodotti enogastronomici per migliorare l'economia calabrese". È questa una priorità della Regione Calabria secondo Vincenzo De Lorenzo, funzionario settore promozione comparto agroalimentare della Regione Calabria, nel contesto della fiera biennale Anuga, uno degli appuntamenti dell'agroalimentare più importanti a livello mondiale, in corso a Colonia, in Germania.

"Nella nostra regione si può strutturare un turismo enogastronomico di qualità e dei percorsi del gusto", spiega De Lorenzo, che sottolinea il potenziale e la peculiarità di "prodotti realizzati in determinate zone" affinché diventino "punti di forza della regione". "Quando il turista viene in Calabria non ha solo a disposizione panorami e ambiente ma tutta una serie di prodotti enogastronomici d'eccellenza che possono così aiutare l'intero settore del turismo, compreso quello culturale", prosegue De Lorenzo.

La Regione Calabria ha coordinato l'esposizione dei prodotti tipici di 39 aziende regionali d'eccellenza nei quattro giorni (10-14 ottobre) della vetrina internazionale costituita da Anuga, fiera con oltre 7mila espositori e più di 155mila visitatori previsti provenienti da 180 Paesi.