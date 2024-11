Per iniziativa dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, gli istituti di istruzione superiore potranno usufruire di professionisti, essenziali nel supporto agli insegnanti

Anche quest'anno per iniziativa dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria le scuole di istruzione superiore potranno usufruire degli assistenti educativi come da apposita short list messa a disposizione dalla stessa Provincia. Sono state infatti definite le procedure anticipando, con somme di bilancio dell'Ente, risorse che la Regione Calabria avrebbe dovuto trasferire con il piano di riparto e ad oggi non ancora assegnate. I punti salienti della nota che il presidente della Provincia di Reggio Calabria, Giuseppe Raffa e la dirigente del settore Istruzione, Alessandra Sarlo, hanno inviato alle scuole, poggiano sulla continuità assistenziale che potrà essere garantita previa una condivisione tra dirigenza scolastica, équipe scolastica e le famiglie dei ragazzi che frequentano le scuole. Il tutto a vantaggio dell'utente finale, in coerenza con il tipo di patologia dell'alunno. Sono 177 gli assistenti educativi che verranno inviati nelle scuole reggine.

"Si tratta - commenta il presidente Raffa - di un risultato di straordinaria importanza nel quadro delle dinamiche socio assistenziali che interessano da vicino il mondo della scuola. Quello dell'assistente educativo è, oggi, un profilo di particolare rilevanza all'interno degli istituti scolastici. Una figura centrale chiamata ad intervenire d'intesa ed a supporto dell'insegnante di sostegno per gli alunni con disabilità. Il potenziamento di questo servizio costituisce, dunque, un motivo d'orgoglio e di grande soddisfazione. In questo senso - evidenzia il presidente di Palazzo "Alvaro" - lavorando in sinergia e guardando unicamente al bene comune, siamo riusciti a dare una risposta credibile e autorevole alle tante famiglie che necessitano di questo prezioso strumento".