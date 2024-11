VIDEO | La rassegna in programma a Cosenza è organizzata dalla Cooperativa Centro Rat. Debutto l'11 gennaio. In cartellone anche uno spettacolo di Moni Ovadia

Il Centro Rat è fuori dalla graduatoria del Fondo Unico per lo Spettacolo, ma non rinuncia a proporre un’ampia e variegata stagione di prosa, ospitata a Cosenza nel Teatro dell’Acquario. In attesa dell’esito del ricorso presentato al Tar, sarà discusso a febbraio, il direttore artistico Antonello Antonante ha allestito un cartellone con 23 appuntamenti, presentati nel corso di una conferenza stampa

Il programma della rassegna

Venerdì 11 gennaio ore 20,30

Gli arcobaleni di altri mondi intorno a Fabrizio De Andrè

Sabato 19 gennaio e domenica 20 ore 20,30

Carta bianca a Moni Ovadia

Sabato 26 gennaio ore 20.30

Loccisano trio in concerto

Domenica 27 gennaio ore 20.30

La Lumaca Dischi - Show Case

Giovedì 31 gennaio ore 20,30

Viaggio in Italia - Itinerario nella musica popolare italiana

Sabato 2 febbraio e domenica 3 febbraio ore 20,30

Petrolio - Storie dalla Lucania Saudita

Sabato 9 febbraio e domenica 10 ore 20,30

Come un granello di sabbia: Giuseppe Gulotta, storia di un innocente

Sabato 16 febbraio e domenica 17 ore 20,30

Nazieuropa

Venerdì 22 febbraio e sabato 23 ore 20,30

Teatro Popolare d’Arte: Pupi Siamo

Venerdì 8 Marzo ore 20.30

Balletto di Calabria: Chaos and Order

Sabato 9 Marzo ore 20.30

Millenium Dance Group: A Frank – Fimmine

Domenica 10 Marzo ore 20.30

Tersicore danza: La Resistenza del Maschio

Sabato 16 marzo ore 20,30 e domenica 17 ore 18,00

Pulcinella e Mamma Africa

Venerdì 22 marzo e sabato 23 marzo ore 20,30

Giufà e il mare

Venerdì 29 marzo ore 20,30

Cuttuni e lamé. Trame streuse di una cantastorie

Sabato 30 marzo ore 20.30

Cumededè in concerto

Domenica 31 marzo ore 20,30

Alessandro D'Alessandro: concerto di organetto

Sabato 6 aprile e domenica 7 aprile ore 20,30

Moby Dick

Sabato 13 aprile e domenica 14 aprile ore 20,30

Parashurama: spettacolo di teatro danza classico indiano stile Kathakali

Venerdì 26 e sabato 27 aprile ore 20,30

Forme di conversazione delle madri dei minatori mentre aspettano che i figli salgano in superficie

Sabato 4 maggio e domenica 5 maggio ore 20,30

Scena Verticale: Polvere - Dialogo tra uomo e donna

Venerdì 10 Maggio ore 20.30

Spari e dispari

Sabato 11 Maggio ore 20.30

La mia idea – memoria di Joe Zangara