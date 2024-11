Cresce l’attesa per l’edizione targata 2023 del Festival di Sanremo condotta da Amadeus. Dal 7 all’11 febbraio, alle ore 18.40, su Rai San Marino sbarca «Salotto Sanremo», format televisivo in onda durante la settimana di uno degli eventi più attesi ogni anno in Italia. Come per l’edizione 2022, l’unica categoria in gara al Festival si chiama “Artisti”: i Giovani si sono sfidati il 16 dicembre nella Finale di Sanremo Giovani e 6 di loro hanno ottenuto un posto in gara tra i Big.

Ad alternarsi, invece, nel corso dei cinque appuntamenti che avranno come padrona di casa Vittoriana Abate, conduttrice e giornalista Rai, storica inviata della trasmissione “Porta a porta” in onda su Rai1 - ospiti del mondo della musica, della televisione, della cultura, dell’imprenditoria e del web: attraverso tutto quello che rappresenta l’eccellenza del “Made in Italy” – anche gli splendidi territori del nostro Bel Paese - si racconterà il festival della canzone italiana e il suo “dietro le quinte”.

LaC a Sanremo

Linda Suriano

A fare da supporto, tanti contributi video registrati nel foyer del Teatro Ariston, in sala stampa, nei bar e ristoranti e per le strade di Sanremo realizzati dall’inviata speciale Linda Suriano, la bellissima calabrese, finalista di Miss Italia nel 2006 e oggi conduttrice tv.

Linda sarà anche il volto di LaC per tutta la settimana del Festival della Canzone italiana. Curerà i collegamenti live, in onda in diretta da Sanremo durante il tg delle 20.30.

Tra gli ospiti e gli opinionisti presenti nello studio allestito a Casa Sanremo per Rai San Marino ci saranno Maurizio Nieri, designer creativo di “Atelier Nieri”, azienda che produce divani, eccellenza del Made in Italy, l’imprenditore Angelo Bilotta al vertice di Just work, e il commercialista Gianluca Timpone. Al centro dello studio televisivo - ospitato all’interno di Casa Sanremo, l'Area Hospitality del Festival - un divano dove si accomoderanno, e racconteranno, i vari ospiti di ogni puntata: un vero e proprio protagonista nelle nostre abitazioni che non si limita più ad aspettarci la sera per seguire il programma televisivo preferito, ma accompagna e incornicia ogni momento della nostra giornata.

«Salotto Sanremo» è firmato dagli autori Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci e Sacha Lunatici. La produzione è targata Melos International di Dante Mariti mentre la produzione esecutiva è a cura di Carli Fashion Agency. La regia è di Francesco Didona.