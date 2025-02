Il Santo Padre che interviene a Sanremo: mai successo prima di oggi! Un avvenimento epocale di grandissimo significato che, però non basta a far quadrare i conti, anzi... le canzoni.

Conti è un garbatissimo padrone di casa, possiede lo stile dei grandi presentatori di un tempo che hanno contribuito a rendere grande questa manifestazione... ma in materia di scelta dei brani - come direttore artistico - lascia un po' a desiderare. Molte canzoni lasciano in bocca il gusto di "già sentito da qualche altra parte"... e non si tratta certo di una bella sensazione.

Il FantaSanremo comincia a macinare punti

I primi punti per il Fantasanremo arrivano da Gaia, l'artista che ha aperto la gara con Chiamo io chiami tu. La giovane cantante consegna un mazzo di fiori al conduttore e regala le prime 'gioie' a chi l'ha messa in squadra. Giuro sulla mia copia di "Abbey Road" autografata da Ringo Starr che la volevo schierare, poi non so perchè ho cambiato idea: mannaggia a me!

Un piccolo incidente

Piccolo incidente tecnico in apertura quando, per alcuni secondi, si è registrato un black-out audio, mentre Carlo Conti stava salutando il pubblico e i telespettatori. Incidente tecnico risolto in pochi attimi, ma implacabilmente 'fotografato' dai vari canali social. Vediamo ora le canzoni, una per una.

Le canzoni e i voti

Gaia - Bella ma non balla, pezzo insipido. 5

Francesco Gabbani - Lui ha un'adorabile faccia da schiaffi, stavolta Pacifico non ha fatto il miracolo. Ritornello carino ma non basta a strappare la sufficienza. 5 ½

Rkomi - Senza maglietta della salute non si va lontano. Sei autori non bastano a fare un capolavoro. 3

Noemi - Voce graffiata come al solito ma il pezzo non rimane in mente, banalotto. Incipit da citazione battistiana ("Scusa è tardi..."). 5

Irama - Clamoroso cappottone alla Lady Oscar, lungo fino ai piedi: per coprire la pochezza del brano?!? Gli manca giusto il colbacco. 4

Coma_Cose - Plauso al trucco di lei ma "stramaledetti cuoricini"! Ironica l'idea dell'ampre ai tempi del social, piglio radiofonico ma l'andamento tunza-tunza annoia. 5

Simone Cristicchi - Testo poetico, la mamma è sempre la mamma e negli anni ne abbiamo sentite di canzone banalotte dedicate a lei. In questo contesto strappa il cuore. All'inizio canta maluccio... sicuramente non ha l'autotune (e non è necessariamente una pecca). Potenziale premio della critica. 7

Marcella Bella - Citando letteralmente dal testo: "Stronza", "La mia più grande fan sono io". Hai detto bene! Per la Bella la canzone più Brutta! 3

Achille Lauro - Look da gagà alla Gastone, le prime note da melodramma, poi suona molto anni '70, con tanto di sax. In alcuni frammenti è molto simile a "Tango" di Tananai, C'è dell'Achille Lauro in questo Mario Merola. 5

Giorgia - Stile e classe da vendere, completo controllo della voce. Il pezzo non è fra i suoi più belli ma l'esecuzione è perfetta!!! Il pezzo, ne sono sicuro, crescerà ascolto dopo ascolto, per ora il voto è 7-

Willie Peyote - Testo divertente, dovremmo imparare tutti a dire ogni tanto "Grazie ma no, grazie". Una sorta di Pino D'Angiò 2.0 misto a Daniele Silvestri. 6 ½

Rose Villain - A costo di rischiare il classico maschilista banalotto, dirò che lei è davvero bella (molto di più di Elodie). Ma è il pezzo che dovrebbe essere messo "fuorilegge"... 5

FUORI GARA ma IMPOSSIBILE DA NON CITARE: J-O-V-A!!! Puro show assolutamente pop molto "rock'n'roll": davvero impossibile non amarlo! Il pezzo nuovo eseguito alla fine della sua ospitata non è niente di eccezionale ma il resto risulta energia allo stato puro. E mentre "Gimbo" Tamberi annuncia la sua partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028... si prosegue con la gara.

Olly - Una volta la nostalgia era "canaglia", ora è diventata "balorda": i tempi cambiano. Niente di trascendentale, una power ballad con immagini di vita quotidiana, comunque fra le possibili vincitrici. 6-

Elodie - Un pieno di ritmo ma con tanta malinconia. Per la prima serata del Festival di Sanremo Elodie ha detto addio - con sommo dispiacere di molto - alle trasparenze e ai dettagli audaci. I suoi fan apprezzeranno la canzone, anche se non c’è nessuna sorpresa: è un pezzo à la Elodie che cita Mina e Battisti. Molle... il che è tutto dire. 5

Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento - Immersione black che "spacca", con un pizzico di gospel: se piace il genere si ondeggia che è un piacere! 6 ½

Massimo Ranieri - Un "pretoriano" dalla storia artistica leggendaria, con un po' di aiuto autorale da parte di Tiziano Ferro e Nek. Il brano però non gli calza per niente a pennello... 5 al brano, 7 all'interpretazione: media 6

Tony Effe - Dopo tante polemiche, finalmente eccolo: versione laccata stile Tony Manero de noantri, guanti di pelle da serial killer. Tra suggestioni rapper e stornello romano: la vera sorpresa di questa edizione! 6 ½

Serena Brancale - Sabor latino, non sanremese nel senso classico del termine ma diverte e fa ballare, tra Cuba e Napoli! 6+

Brunori Sas - Echi di De Gregori in un pezzo che rimane fedele alla sua attitudine artistica, sul palco dell'Ariston con leggerezza ed intensità. 6/7

Modà - Il brano che ti aspetti, nessuna sorpresa. Che coraggio citare un gigante come Kandinsky in un contesto così modesto... 4

Clara - Scende le scale una fascinosa sirena dallo sguardo ammaliatore... ma poi il beat parte e la magia svanisce. Qui il "già sentito" si chiama Lazza. 5

Lucio Corsi - Un extraterrestre sul palco, una cintura bianca di judo, una spanna su tutti. Quando bastano due autori per fare una bella canzone e sei per fare una solenne ciofeca. Bravo Lucio, 7+

Fedez - Quando il gossip crea mostri, che bluff... 3

Bresh - Artista dalla fede genoana (elemento che lo rende già simpatico). Suoni di bouzouki che ricordano Creuza de mä del Maestro De Andrè, un brano piacevolissimo che merita. 6 ½

Sara Toscano - Record di autori per questo brano: ben sette. E' l'unico aspetto che vale la pena sottolineare per un brano da dimenticare. Sarebbe interessante capire in quale direzione hanno profuso tutta questa mole di creatività. Oblio, portalo via... 3

Joan Thiele - Una bella atmosfera che evoca Angelo Badalamenti. L'elemento che rende un bel testo assolutamente speciale va colto nel particolare ed è la chiusa del brano: "E se capissi perché contano sempre più le idee, rimangono negli occhi della gente, hanno più potere della rabbia, tu difendile". Giorgio Gaber scrisse Un'Idea nel 1972: nel 2025 il testimone lo ha raccolto questa ragazza. 6 ½

Rocco Hunt - La lingua napoletana e la melodia sono elementi che vanno spesso a braccetto perfetto: qui, in più, troviamo un bel testo dal significato concreto, che arriva dritta dritta da una terra martoriata e segnata da morti inutili. 6 ½

Francesca Michielin - Claudicante e pure sbadata, si dimentica di indossare l'in-ear. Tutto per una inutile "lagna". Anche qui aleggia il fantasma di Tananai nella strofa. 4

The Kolors - Vi aspettavate qualcosa di nuovo da loro? Pia illusione... 4

I primi 5 "randomici" dopo la votazione della sala stampa tv e web.

Ecco finalmente i cinque nomi, non in ordine di classifi ca, che risultano i più votati dopo le esibizioni dell'esordio: Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Achille Lauro. Un verdetto tutto sommato giusto. All'alba dell'una di notte passata si conclude la prima lunga serata del festival. La stanchezza si fa sentire, ora tutta l'Italia può andare a dormire. Sipario.