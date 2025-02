Luci basse e la scena è tutta per lui mentre un’intera regione alza il volume della televisione per godere di questo momento in un misto di orgoglio e bellezza

È quasi mezzanotte quando finalmente tocca a lui. Antonella Clerici e Carlo Conti annunciano: “Brunori!” e l’occhio delle telecamere Rai, guidate da Maurizio Pagnussat, incorniciano Dario Brunori, emozionatissimo e sorridente in completo di velluto retro e papillon.

«Dirige l’orchestra il maestro Stefano Amato» annunciano i conduttori. Luci basse e la scena è tutta per lui mentre un’intera regione alza il volume della televisione per godere di questo momento in un misto di orgoglio e bellezza, proprio come la neve bacia il miele.

Dopo una giornata che è sembrata interminabile ai fan del cantante cosentino, che ha anche incontrato il Papa dietro le quinte (in foto), la performance della formazione calabrese non ha deluso le aspettative. La canzone è tra le migliori, se non la migliore per musica, parole ed esecuzione. Il pubblico dell’Ariston è rimasto ipnotizzato dalla ballad che ha unito un testo poetico, evocativo, a una melodia delicatissima che arriva dritta al cuore. Da domani il voto è aperto anche al pubblico da casa. Il tifo è alle stelle, e siamo ancora al primo atto.