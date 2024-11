Dopo il debutto di ieri sera, il 71esimo Festival di Sanremo si appresta questa sera al secondo appuntamento, che vedrà l’esibizione di 4 artisti delle Nuove Proposte e i restanti 13 Big. In dubbio però la presenza sul palco dell’Ariston di Irama, che potrebbe dare forfait a causa di due casi di positività al covid-19 registrati all’interno del proprio entourage. «A norma di regolamento, Irama (negativo comunque al test antigenico ndr) dovrebbe ritirarsi dalla gara»: ha affermato il direttore di Rai Uno, Claudio Fasulo. Mentre si aspetta una comunicazione ufficiale dalla Asl, si sta cercando anche una soluzione. L’idea di Amadeus è « chiedere a tutti i cantanti, se sono d'accordo, di mandare e tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale»

Il programma della seconda serata

Questa sera il pubblico a casa potrà ascoltare le altre 13 (o 12) canzoni della sezione Campioni. Come nella prima serata, le esibizioni verranno votate dalla Giuria Demoscopica e all’esito della votazione viene stilata una classifica delle 13 canzoni. Al termine della serata sarà poi redatta la classifica generale con le 26 (o 25) canzoni in gara. Sul palco si esibiranno: Orietta Berti, La rappresentante di lista, Lo stato sociale, Bugo, Gaia, Willie Peyote, Malika Ayane, Fulminacci, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Ermal Meta, Gio Evan. Irama. Random. Per le nuove proposte, invece: Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty, Matteo e Luca Dellai

Gli ospiti

Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe, sarà l’ospite di punta di questa sera. Tra gli ospiti anche Il Volo, che omaggeranno il Maestro Ennio Morricone, accompagnati da Andrea Morricone. Un tuffo nella musica del passato con Gigliola Cinquetti, Marcella Bella e Fausto Leali. Lo sport sarà rappresentato dal marciatore Alex Schwazer, e dalla calciatrice della Juventus e dalla Nazionale Femminile Cristina Girelli. Dopo il “quadro” abbastanza discusso messo in scena ieri, attesa per il bis di Achille Lauro: con lui l’attore Claudio Santamaria e la giornalista Francesca Barra.