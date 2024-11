Crotone potrà contare su una piccola kermesse nel mese di agosto, nonostante il blocco alle spese non obbligatorie deciso dalla Corte dei Conti: è stato, infatti, presentato il mini cartellone che prevede undici eventi tra musica, ballo e spettacoli. Grazie alla sinergia tra il Comune, la Regione, l'imprenditoria e – soprattutto – gli artisti locali, la città potrà godere almeno per questo mese una piccola rassegna divisa tra il lungomare e la Villa Comunale.

I due eventi più importanti riguardano lo show “Intervista confidenziale” dell'attore Enzo Iacchetti – tenutosi ieri sera alla Villa Comunale – e il concerto del cantante Diodato, reduce dal Festival di Sanremo con Roy Paci, previsto per giovedì 23 agosto in piazza Berlinguer. Gli altri nove spettacoli sono frutto della collaborazione degli artisti crotonesi che hanno dato il loro contributo e la loro disponibilità alla città. Sabato 11 doppio appuntamento: alle 19 sarà trasmesso alla Villa Comunale l'incontro di pugilato di Tobia Loriga che a Comacchio sfiderà Nicola Cristofori per il titolo di campione italiano di pesi welter; alle 20 in piazza Marinai d'Italia andrà in scena il Kroton Tango, con ballerini provenienti anche dal circuito internazionale, con replica domenica 19. Il 14 agosto serata “Ferragosto sotto le stelle”, con musica sul lungomare Cristoforo Colombo; 15, 16, 17 si ritorna in piazza Marinai d'Italia con la musica di Vittorio Rocca, The Mirage, e de Le Ombre insieme a Raffaella Filosa ad animare le serate crotonesi. Il 18 agosto si ballerà in spiaggia dalle 13 alle 3 di notte con il Kroton Festival, che vedrà la partecipazione di dj provenienti da tutta la regione; si chiude in piazza Marinai d'Italia domenica 19 e lunedì 20 con il musical “Mary Poppins”, e il concerto tributo a Rino Gaetano, ricordando Giancarlo Muscò, leader della Khatmandu Band, scomparso lo scorso anno.

«Rinnovo i ringraziamenti al gruppo Spanò, alla Regione Calabria che è venuta in soccorso, a tutti gli artisti della città di Crotone che si sono resi disponibili – ha dichiarato l'assessore Frisenda – questa è l'ennesima dimostrazione che quando si fa squadra, si vince. E si superano le difficoltà insormontabili: un mese fa, quando è arrivato questo “diktat” della Corte dei Conti, non speravo di presentare un mini calendario. Sono contento e soddisfatto di questo lavoro di squadra. Abbiamo lavorato in sinergia con l'assessore Pesce perchè gli spettacoli di tango sono stati suggeriti e coordinati da lui».