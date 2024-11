La segreteria generale della Cisl esulta per lo stanziamento di nuovi fondi per il pagamento delle supplenze brevi, e chiede che ora siano accelerati i pagamenti.

Vibo Valentia - "Approvata dal Consiglio dei Ministri di ieri sera l'autorizzazione a stanziare 64 milioni di euro per il pagamento delle supplenze brevi, che in molti casi non erano ancora state liquidate con pesantissime difficoltà per gli interessati, i nostri precari delle scuole di Vibo,Catanzaro,Vibo Valentia. Lunedì le istituzioni scolastiche riceveranno le istruzioni affinchè i pagamenti, che avverranno secondo le normali procedure, possano essere immediatamente disposti - si legge nella nota della Cisl - Seguiremo con molta attenzione quest'ultima fase di una vicenda che ci ha visti a lungo impegnati come Cisl scuola di Catanzaro -Crotone- Vibo Valentia e che deve finalmente giungere a positiva conclusione".

"Abbiamo infatti, nelle scorse settimane, incalzato l'Amministrazione, a tutti i livelli , giorno per giorno con ripetuti interventi affinché si prestasse la giusta attenzione a quanti rivendicano il sacrosanto diritto a essere pagati per il lavoro che svolgono, massimamente in vista delle festivita' natalizie - si legge ancora nella nota - E' comunque davvero grave e inaccettabile che vicende di questo genere debbano riproporsi ogni anno, e che mentre si mettono in cantiere ambiziosi progetti di riordino del sistema scolastico "La buona scuola " Renzi - Giannini - si dimostri così scarsa efficacia nel far fronte a quella che dovrebbe essere considerata ordinaria amministrazione".