Calabrian Sound è la pagina facebook ed istagram che promuove la musica underground Calabrese. Una musica che spinge dal basso e che mira a riunire le diverse espressioni musicali: black music, reggae, dance soul, ska, rock e che promuove la musica emergente calabrese, nel tentativo di farla conoscere in Italia ed in tutto il mondo.

"The Sound of All" è il primo mixtape targato Calabrian e sostenuto da Danilo Tavano 40enne cresciuto immerso in questa cultura musicale che da tre anni promuove gratuitamente questo movimento, la sua storia, i suoi valori e cultura.

All'interno di questa raccolta musicale sono contenuti i lavori di tanti artisti, emergenti e veterani, che da molti anni promuovono queste vibrazioni sonore. Anche la copertina del mixtape è stata realizzata da un calabrese, l'artista Smoe, conosciuto per i suoi giganteschi murales, che abbelliscono e colorano le migliori piazze del mondo, da Catanzaro a Milano ma anche in molti paesi esteri.

Il mixaggio delle tracce è stato realizzato da Paolo Slkt Ikno Sound Family, mentre l'Intro è stato affidato a Gioman. La voce guida del mixtape è invece di Kuanito. L'iniziativa è stata supportata da Cz Allianz, Crotone Comparì Sodi, Rising Time lebel e da Kalafro Sound Power.