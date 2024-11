Dopo la standing ovation per i Marlene Kuntz, che con Claudio Santamaria hanno presentato il loro nuovo progetto Il castello di Vogelod in Calabria, continuano gli appuntamenti della nuova stagione al Teatro Auditorium Unical di Rende. Il prossimo 13 -14 dicembre, infatti, salirà sul palco lo straordinario cantautore calabrese Brunori Sas che omaggerà Lucio Dalla, che sarà accompagnato da un ensemble speciale e con le orchestrazioni di Mirko Onofrio.



Dario Brunori, in arte Brunori sas, eseguirà “Come è profondo il mare” settimo album in studio del cantautore bolognese pubblicato nel 1977 per Rca Italiana e il primo disco di cui è anche autore dei testi. Un album che racconta con poesia e lucidità una precisa epoca storica, le cui tematiche sono oggi ancora di grande attualità, attraverso una serie di racconti, bozzetti, che sono rimasti ben presenti nella mente di chiunque ami la musica italiana autorale.

Il disco conferma Dalla come uno dei maggiori artisti che l'Italia musicale potesse avere in quegli anni e in quelli a seguire.

