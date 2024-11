Nel Vibonese, in scena per il secondo anno consecutivo la giornata dedicata alla cultura ebraica, fortemente radicata in Calabria

Per il secondo anno consecutivo il comune di Zambrone ha ospitato “La giornata europea della cultura ebraica”. Fortemente voluta dal sindaco Corrado L'Andolina e promossa dall'unione delle comunità ebraiche italiane, per testimoniare la diffusa richiesta di approfondimento e conoscenza dell'ebraismo.





Presenti il dottor Roche Pugliese, responsabile della comunità ebraica in Calabria il Rabino Umberto Piperno e il vescovo della diocesi di Mileto Monsignor Luigi Renzo.

!banner!



Un dibattito su come culture diverse possano comunque convivere attraverso il dialogo appunto, così come ribadisce il vescovo della diocesi. Un tema forte quello dell'edizione 2017, "Diaspora: identità e dialogo", che pone al centro dell’attenzione l’importanza della Terra d’Israele. Un tema che accomuna le iniziative nei trentacinque Paesi europei che aderiscono, come appunto anche l’Italia e la Calabria in modo particolare. La serata è stata allietata da esecuzioni musicali eseguite dal complesso bandistico città di Zambrone.