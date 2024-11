“11 in campo”. La trasmissione calcistica che racconta la stagione sportiva della serie B e C. Ideato e condotto da Maurizio Insardà, con la partecipazione di Nicola Binda della Gazzetta dello Sport, Vincenzo Sardu del Corriere dello Sport e Mario Palmieri ex arbitro di serie A.

Ospiti di questa sera alle 21.00, il direttore sportivo del Sud Tirol Paolo Bravo e l’allenatore Pasquale Marino.

Si parlerà dell’ennesima sconfitta del Cosenza, del pareggio della Reggina, della rincorsa del Crotone su un Catanzaro che esce dal Partenio con un pari che brucia. In cima alla classifica di serie B sempre il Frosinone

Come vederci

Appuntamento su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky.