Cresce l'attesa per il match in programma sabato alle 14. L'ultima vittoria nell'impianto del capoluogo di regione per la squadra emiliana risale al 1934

«Scenderemo a Catanzaro per vincere, come facciamo in tutte le nostre partite, consapevoli del fatto che sarà una gara difficile ma allo stesso tempo bella e stimolante». Così il direttore sportivo del Modena Davide Vaira, intervenuto durante l’ultima puntata del format calcistico di LaC “11 in campo”. I suoi Canarini dovranno vedersela contro i giallorossi tra le mura dello stadio Nicola Ceravolo sabato prossimo alle 14.

«Mi aspetto una bella partita perché si affronteranno due squadre con una mentalità super propositiva, due allenatori a cui piace giocare il calcio – continua Varia -. Il Catanzaro sta facendo un campionato importante, ma già dall’inizio della stagione avevo pochi dubbi che non lo facesse. Ha una proprietà che sta lavorando bene negli ultimi anni e un allenatore che ovunque sia andato si è contraddistinto nell’infondere i propri principi di gioco alle sue squadre».

Ma il ds forse non sa che l’impianto sportivo di Catanzaro è quasi un tabu per la squadra emiliana. Infatti l’unico successo del Modena nel capoluogo di regione risale al 1934 quando vinse contro l’allora Catanzarese 1 a 0. I precedenti, tutti di Serie B, tra le due compagini, sono 32 (12 vittorie Modena, 6 Catanzaro e 14 pareggi). Ci fu un’altra vittoria dei Canarini nel periodo post bellico contro i giallorossi, ma in quel caso – il 2 novembre 1969 – la gara si giocò sul campo neutro di Reggio Calabria, anche in quell’occasione il match terminò 1 a 0.