La manifestazione è stata presentata stamattina in Conferenza stampa presso la Cittadella Regionale alla presenza dell’Assessore Regionale all’Ambiente Antonella Rizzo

Un grande evento sportivo caratterizzerà la prossima stagione estiva della città di Crotone. Si tratta dei campionati Europei di vela previsti dal 15 al 22 luglio, evento organizzato nell’ambito del progetto “Crotone Città della Vela”.La manifestazione è stata presentata stamattina in Conferenza stampa presso la Cittadella Regionale alla presenza dell’Assessore Regionale all’Ambiente Antonella Rizzo. Ad illustrare lo svolgimento del campionato c’erano tra gli altri il vicepresidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, il Presidente di BPER Banca, Armando Lucifero, il segretario nazionale Associazione Italiana Classe Optmist Norberto Foletti , il Presidente VI Zona Federazione Italiana Vela Fabio Colella.



“E’ certamente un momento molto importante e molto positivo per lo sport nella nostra città – ha dichiarato l’Assessore Rizzo sottolineando che – ospitare i campionati Europei di Vela assume un significato di grande prestigio che colloca la città in un circuito internazionale, anche in vista dei campionati internazionali del 2017 con la presenza di atleti provenienti dai cinque continenti. E’ un evento sportivo che racchiude in se un significato ed un messaggio attuale e culturalmente alto, legando il tema identitario del mare inteso nel suo significato più ampio, come strumento di collegamento e scambio tra i popoli, in grado di trasmettere valori universali di uguaglianza e di solidarietà”