Giocare a pallacanestro sulla spiaggia? Adesso si può! Con Sand Basket: il torneo nazionale che farà tappa a Reggio Calabria il 22 e il 23 giugno. Sul playground estivo non si potrà palleggiare, al massimo la palla potrà essere fatta rotolare sulla sabbia ed i giocatori dovranno smarcarsi per fare canestro. La tappa reggina del Sand Basket è stata organizzata dal club di Pallacanestro Asd Stingers, in collaborazione con Sand Basket Italia. Riconosciuto nel 2018 come disciplina sportiva dall’Aics.





Il Sand Basket è nato con l’intento di valorizzare i litorali italiani, e promuovere l’attività ludico/sportiva all’aperto, con i conseguenti benefici che ne derivano, soprattutto, in prossimità del mare. Gli organizzatori, infatti, fanno sapere che: «Giocare in spiaggia aiuta a migliorare la forma fisica: dopo circa un’ora di gioco si consumano quasi 1200 calorie, favorisce lo sviluppo del corpo andando a lavorare sui muscoli delle gambe, dei glutei e delle braccia, sviluppa la capacità di equilibrio e anche quella di reattività essendo uno sport sia aerobico che dinamico» A Sand Basket può giocare chiunque, atleti professionisti e semplici amanti della palla a spicchi. Le categorie previste sono: Under (12-16 anni), Senior (17+) e Femminile. Le squadre sono composte da 4 giocatori in campo e 3 in panchina, le sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento di una partita che viene suddivisa in quattro tempi da 7 minuti per le categorie Senior e Femminile, e in quattro tempi da 5 minuti per la categoria mini. Il cronometro si ferma solo in occasione di un fallo, di un tiro libero, di un time out.Chi vincerà la tappa reggina del San Basket approderà alle finali nazionali di settembre che si terranno sul litorale di Fiumicino.





Per la città dello Stretto quello con il Sand basket sarà un appuntamento importante, di caratura nazionale, attraverso il quale poter mettere in vetrina le bellezze paesaggistiche locali, partendo dall’arenile del Lido comunale. «Come amministrazione comunale - ha detto Giovanni Latella, consigliere delegato allo Sport per la città di Reggio Calabria - stiamo puntando molto sul turismo sportivo e, muovendoci in questa direzione, stiamo stimolando e sostenendo quelle associazioni e quegli enti che vogliono organizzare a Reggio Calabria degli eventi di portata nazionale».