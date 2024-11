Una doppietta di Tumminello decide a favore del Crotone l'allenamento congiunto tra gli Squali e il Sambiase, squadra che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Eccellenza. Il match è stato un test impegnativo per la formazione pitagorica, con gli ospiti desiderosi di mettere in mostra le proprie capacità contro un avversario di prestigio. Nonostante ciò, il Crotone è riuscito a imporre il proprio gioco grazie a una prestazione determinata, culminata con una doppietta di Tumminello.

Il primo tempo ha visto i rossoblù dominare costantemente il campo, guidati da Felippe, che ha dimostrato di avere il controllo del centrocampo. In evidenza Alessio Tribuzzi che ha dato prova di essere in ottima forma, causando problemi alla difesa avversaria sulla fascia destra. Anche Spaltro ha messo in evidenza le sue abilità.

La rete del vantaggio è arrivata al 30esimo minuto, quando Spaltro ha recuperato la palla in area avversaria e l'ha consegnata a Tumminello, il quale ha superato il portiere avversario con un preciso tocco in allungo. Il Crotone ha continuato a pressare, e poco prima dell'intervallo è stato Tumminello nuovamente a segnare, questa volta con un colpo di testa perfetto su cross di Tribuzzi.

Nel secondo tempo, il ritmo del gioco è stato meno intenso e entrambe le squadre hanno effettuato numerosi cambi. Il Sambiase ha sostituito tutti i giocatori in campo, mentre il Crotone ha introdotto una sola novità, Gigliotti, al posto di Papini. Al 15' minuto, il Crotone ha ulteriormente cambiato nove giocatori, dando spazio ai giovani talenti. I pitagorici hanno dunque avuto diverse opportunità per ampliare il vantaggio, con Tumminello che ha sfiorato il gol in un paio di occasioni e con il giovane portiere Spagnulo in grande evidenza.

Nel finale, le formazioni rivoluzionate dai cambi hanno mostrato alcune azioni promettenti sugli esterni d'attacco, ma l'occasione più significativa è stata la concessione di un calcio di rigore a favore della formazione di Zauli, a due minuti dal termine. Pannitteri si è presentato dal dischetto, ma il suo tiro, sebbene abbia ingannato il portiere, ha terminato di poco fuori dal bersaglio. La partita si è quindi conclusa quindi con il punteggio di 2-0 a favore del Crotone.

Il tabellino

CROTONE: Dini (15’st D’Alterio); Spaltro (15’st Giannotti), Papini (1’st Gigliotti), Bove (25’st D’Amora), Giron (15’st Crialese); Felippe (15’st Awua), Vitale (15’st Schirò); D’Ursi (15’st Spina), Rojas (15’st Pannitteri), Tribuzzi (15’st Bruzzaniti); Tumminello. All. Zauli

SAMBIASE P.T.: Giuliani, Perri, Schirripa, Monteiro, Colombatti, Strumbo, Cataldi, Solomon, Abayan, Crucitti, Umbaca. All. Morelli

SAMBIASE S.T.: Spagnulo, V. Frasson, S. Frasson, Piriz, Gaetano, Iania, Trentinella, Alves, Cordary, Cullice, Soverina, Caputo, Costanzo.

MARCATORI: 30’pt e 44’pt Tumminello

NOTE: al 43’st Pannitteri calcia a lato un rigore