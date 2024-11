A Pilsen in Repubblica Ceca l’atleta di Taurianova assieme a Elisabetta Mijno si arrende solo in finale allo shoot off contro il tandem della Cina

Non è oro, ma è pur sempre un argento mondiale che va quindi ad arricchire la già consistente bacheca di Enza Petrilli. L’atleta di Taurianova, impegnata ai Mondiali Para-Archery in Repubblica Ceca, a Pilsen, nella categoria del doppio ricurvo Open femminile, sfiora il titolo assieme a Elisabetta Mjino. Le azzurre si erano guadagnate la finalissima dopo aver battuto 6-2 il Messico e 6-0 la Mongolia. In finale ecco la sfida con la Cina.

La gara parte bene per la coppia azzurra che si porta sul 2-0 (33-31) e poi controlla pareggiando le successive due volée in entrambi i casi 34-34. La Cina riesce però a mandare la partita alle frecce di spareggio vincendo il quarto parziale 34-32 e poi effettua il sorpasso allo shoot off con due frecce sull'8 e sul 9 contro un 9 e un 6 dell’Italia. Le cinesi Wu C. e Wu Y. vincono pertanto allo shoot off 5-4 (17-15). All’Italia rimane comunque la soddisfazione di aver conquistato un argento che vale e per Enza Petrilli si tratta dell’ennesima medaglia che conta.