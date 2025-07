Imperversa il calciomercato, quando siamo arrivati a metà luglio. Tra ufficialità e trattative, stanno prendendo sempre più forma gli organici in vista della prossima stagione sportiva, ed è proprio a seconda delle rose che si stabiliranno le gerarchie tra favorite e outsider. Nelle ultime ore, il focus sulle trattative si è spostato sul campionato di Promozione B e, in particolar modo, sul territorio vibonese.

Asd Pizzo e Capo Vaticano, ecco i movimenti

A catturare l'attenzione infatti sono Capo Vaticano e Asd Pizzo, prossime avversarie nel girone B anche se con ambizioni diverse: il club neroverde deve voltare pagine dopo la scorsa annata e sarà completamente rivoluzionato sotto ogni aspetto; il club napitino, invece, con l'etichetta di neopromosso ma con un organico che fa gola a molti e che si candida quantomeno per un posto nei play off. Proprio la compagine pizzitana sta operando in maniera forte sul mercato, avendo già chiuso diversi tasselli, guarda caso molti provenienti dal Capo Vaticano compreso l'allenatore. C'è però ancora qualcosa da puntellare, soprattutto nella zona avanzata del campo dove si cerca un attaccante. A tal proposito, sfumato Diego Surace accasatosi al Trebisacce, c'era qualche contatto con Colosimo ma che non ha ancora portato a nulla. Nel frattempo ci si muove anche parallelamente e si tiene d'occhio il reparto Under e, nelle ultime ore, si è fatta sempre più strada l'ipotesi che porta a Davide Mari. Il gioiellino classe 2005, infatti, è reduce da una stagione al Soriano dove non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto ma le sue qualità non si discutono, come dimostrato ai tempi del San Nicola da Crissa. Una pedina che può svariare in ogni parte del settore avanzato e dunque un jolly tattico prezioso La trattativa è in fase avanzata.

Giurlanda, irrompe il Capo Vaticano

Come detto, tra Asd Pizzo e Capo Vaticano tanti sono stati gli intrecci di mercato (Salvatore Piccolo, Gabriele Macrì, il tecnico Diego Surace tra gli a altri) ma non è finita perché spunta un altro obiettivo in comune: Luca Giurlanda. Il fantasista classe 2006 è in uscita dal Soriano e negli ultimi giorni l'Asd Pizzo sembrava in pole per assicurarsi le prestazioni del giovane talento. Nelle ultime ore, però, il Capo Vaticano ha ripreso quota grazie anche al nuovo tecnico Michele Marturano, nell'ultima stagione come vice-allenatore di Figliomeni al Soriano e dunque con un ottimo rapporto con Giurlanda. Situazione da monitorare per vedere chi la spunterà.