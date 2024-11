Ha scelto il borgo di Amantea per festeggiare il suo 77mo compleanno. Gianni Rivera, campione del Milan e della nazionale di calcio, eroe della partita del secolo di Mexico 70 disputata tra Italia e Germania, si trova nella cittadina del basso Tirreno cosentino per trascorrere alcuni giorni di vacanza.

Brindisi a mezzanotte

Allo scoccare della mezzanotte in compagnia della moglie e di alcuni amici, si è accomodato per un brindisi, ai tavolini della storica gelateria Sicoli, suscitando la curiosità degli altri clienti e dei tanti turisti a passeggio lungo Corso Umberto. La bandiera del Milan, primo italiano della lista dei migliori calciatori del ventesimo secolo, non si è sottratto alle richieste di alcuni appassionati rossoneri, di posare per una foto ricordo.