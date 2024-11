Solo due giornate di campionato ma già equilibri sottilissimi in terza serie. Oltre al girone C, anche negli altri non mancano conferme e fatiche. Se infatti l'Atalanta Under 23 e, soprattutto, il Milan Futuro, come la stessa Juventus Next Gen nell’infernale meridionale della Lega Pro, hanno più che balbettato, ci sono le affermazioni del Padova sia nel girone A, che nelle prime due gare è a punteggio pieno con zero goal subiti, che nel girone B dove l’Entella è riuscita a vincere a Rimini e portarsi a sei punti.

Ma spunti di riflessioni (e cerotti) importanti arrivano dal “nostro” girone meridionale, dove è innanzitutto il favoritissimo Avellino di mister Pazienza a “marcare” un ritardo che già inizia a diventare pesante per la mancata vittoria contro il Giugliano di Bertotto dopo la figuraccia rimediata a Picerno alla prima di campionato. E se non ci possono essere sentenze (tranne che a Trapani ndr), nemmeno sospese, è pur vero che il Cerignola e proprio il Picerno, pur orfano di mago Emilio Longo, sembrano pronte a scalare l’ultimo definitivo gradino per non essere più considerate sorprese nel trovarsi, appaiate, in testa alla classifica.

Attenti al Catania di Mister Toscano che supera di misura il Benevento di Auteri che riesce, però, a non ridimensionare ambizioni; così come Altamura e Turris, hanno l’obbligo di poter pensare di eliminare lo zero dalla classifica, per non far diventare “prassi” l’antieconomicità di fatiche da bagarre.

Accennavamo a Trapani dove, anche se “dolcemente”, è arrivato l’esonero del vincente (lo scorso anno) Alfio Torrisi a cui è costata carissima la netta sconfitta per 3 a zero del lanciatissimo Picerno, affidando (momentaneamente?) la panchina al tecnico della Primavera, Salvatore Aronica. «Caro Alfio – recita il comunicato del Presidente - è sempre spiacevole avere l’onere di prendere certe scelte ma la funzione di Imprenditore e Presidente della squadra mi obbliga a volte ad agire esclusivamente nell’interesse della Società per il fine unico che è la vittoria del campionato. Sono sicuro che saprai cogliere da questa esperienza quelle giuste indicazioni per continuare a testa alta la tua carriera. Trapani sarà sempre casa tua. Ti voglio bene e in bocca a lupo per tutto». Assodato “il coraggio” del presidente di una squadra appena neopromossa di rilanciare sull’obbiettivo di vincere il campionato, c’è da segnalare l’affermazione del Sorrento a Monopoli e la doppietta di Emmausso che ha dato i tre punti al Foggia al San Nicola di Bari che il Team Altamura sta utilizzando come stadio di casa nell’attesa di mettere a norma il proprio: certo che se quel pizzico di fortuna vista a Bari rimarrà intatta con il riutilizzo di Jacopo Murano (venti goal lo scorso anno a Picerno) che ha scontato le due giornate di squalifica, il Foggia di Brambilla è destinato a togliersi più di qualche altra soddisfazione.

Ultimissima sottolineatura la meritano proprio Audace Cerignola e AZ Picerno per il primato in se, ma, soprattutto per affermazioni nette anche dal punto di vista tecnico tattico, sia nella prima che nella seconda giornata. Se Pazienza, Auteri e Longo vorranno tenere a bada le loro non facili piazze, dovranno necessariamente guardare attentamente a queste due rivali, così come tutti guarderanno con particolare attenzione il prossimo big match della prossima e terza giornata che si disputerà al Partenio, domenica alle 20.45 tra Avellino ed Audace Cerignola.

Risultati della seconda giornata del girone C di lega Pro:

Venerdì 30 agosto

20:45 Audace Cerignola 2 Messina 0

20:45 Casertana 2 Juventus Next Gen 3

20:45 Taranto 1 Latina 1

Sabato 31 agosto

20:45 Monopoli 0 Sorrento 1

Domenica 1 settembre

18:00 Potenza 2 Turris 0

20:45 Trapani 0 AZ Picerno 3

Lunedì 2 settembre

20:45 Avellino 1 Giugliano 1

20:45 Cavese 2 Crotone 1

20:45 Team Altamura 0 Foggia 2

21:15 Catania 1 Benevento 0

Classifica

Prossimo turno:

Sabato 7 settembre

18:30 AZ Picerno - Casertana

18:30 Juventus Next Gen - Catania

20:45 Crotone - Trapani

20:45 Messina - Taranto

20:45 Turris - Latina

Domenica 8 settembre

18:30 Sorrento - Team Altamura

20:45 Avellino - Audace Cerignola

20:45 Benevento - Potenza

20:45 Foggia - Monopoli

20:45 Giugliano - Cavese