Le due squadre che militano in Serie B interregionale si preparano in vista della fase play in out, che coinvolgerà le calabresi che vorranno mantenere la categoria. Entrando nei primi tre posti, la salvezza sarà automatica con i giallorossi ora particolarmente attivi sul mercato

Con passione e determinazione, nonché il calore delle piazze, ottenere la salvezza sarà più facile. Lo pensano, senza dubbio, Rende e Catanzaro che si ritroveranno a dover affrontare i Play in out, ovvero la seconda fase ad orologio nel campionato di Serie B interregionale.

Le due compagini cestistiche hanno avuto numeri simili nella prima fase del torneo, ma un andamento un po’ diverso, con qualche tribolazione di troppo per i tanti tifosi a bordo parquet. Entrambe hanno conquistato 16 punti, di cui dieci valevoli per gli scontri diretti e da cui ripartiranno a partire dal 23 febbraio, quando inizierà questa seconda parte di stagione.

Il Rende ha avuto un andamento insolito, diventando solida nel pieno rodaggio del campionato per poi pagare dazio un po’ alla sfortuna, un po’ a qualche arbitraggio non troppo favorevole ma è stata a volte penalizzata anche da prestazioni singole e collettive ben al di sotto delle proprie potenzialità. Il rilancio finale con quattro vittorie nelle ultime sei gare ha dato più sicurezze al gruppo di Carbone, l’amalgama e la crescita di Beyrne nonché la concretezza di Baquero saranno le basi da cui ripartire prossimamente.

Il Catanzaro, da neopromossa, ha pagato un po’ lo scotto soprattutto all’inizio della stagione. Con una squadra incompleta e decimata dagli infortuni non ha avuto un inizio brillante, ma ha saputo poi reagire grazie alle prestazioni del collettivo e di un Tamulevicius spesso sugli scudi. La società crede nella salvezza e non è un caso come abbia aggiunto un nuovo tassello al roster di Piscopo: Djordje Tomcic, ala/pivot di m. 2,05. L’italo-serbo è un classe 2001 tornato volentieri nel capoluogo, dopo aver giocato nella prima parte di stagione col Latina: «Tomcic è un giocatore dinamico – così lo presenta la società - capace di colpire sia nel pitturato che oltre l’arco, rappresenta un’addizione di sicuro valore per il roster giallorosso».

Si respira fiducia in entrambi i team, in vista del prossimo futuro, e si fa anche il tifo – dall’altra parte – per i Play in gold che coinvolgeranno la Viola RC, determinata più che mai al salto di categoria.