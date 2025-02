Termina la prima fase in Serie B interregionale, registrando il primato dei nero arancio ma con la terza sconfitta stagionale. Al Pala Giovino Tamulevicius e compagni dominano su Piazza Armerina, buon momento per i biancorossi che hanno espugnato il palazzetto del Barcellona PG

Il torneo di pallacanestro ha terminato la sua prima fase, dopo ventidue giornate abbastanza combattute. La Viola RC ha chiuso con un bottino di 38 punti con 19 vittorie e tre ko, l'ultimo dei quali è arrivato in terra lucana dopo un match giocato per buona parte con un equilibrio sostanziale. Il Matera si è imposto per 89-73 , una gara giocata forse non al massimo delle energie, che dovranno tornare però in vista del prossimo futuro. Il quarto periodo è stato fatale ai reggini con i tifosi che valuteranno al meglio quale sarà l'apporto dell'ultimo arrivato Francesco Boniccioli.

La vittoria del Catanzaro invece ha riportato il buon umore a pubblico e società. Una partita dominata contro la Siaz Piazza Armerina per 83-63 ha regalato due punti e tanti sorrisi, la prestazione collettiva del gruppo è evidenziata anche nel commento post gara: «Registriamo veramente una grande performance quella dei ragazzi di coach Procopio – commenta la società - che hanno dimostrato, finalmente, il loro effettivo valore. Da evidenziare la prova corale dei giallorossi, con un punteggio distribuito tra nove giocatori ed altrettanti ai rimbalzi. C’è grande soddisfazione nello spogliatoio e sugli spalti per questa impennata d’orgoglio…ed ora tutti al lavoro per conquistare una salvezza assolutamente alla portata del roster catanzarese».

Sorrisi anche per la Sintegra Rende, sono due punti pesantissimi quelli conquistati sul parquet siciliano. Barcellona battuto per 75-64 e ottima attitudine alle triple per il gruppo di Carbone, così come è arrivata una buona lucidità una volta arrivati sul pitturato. Importante l’apporto di Baquero e Beyrne con 23 e 19 punti, i biancorossi hanno vinto quattro delle ultime sei gare chiudendo con grande slancio. In classifica il Rende ha realizzato gli stessi punti del Catanzaro: 16 in tutto, frutto di otto vittorie e 14 ko, ripartiranno a quota dieci per la sommatoria degli scontri diretti.

La seconda fase

A breve, quindi, inizierà la seconda fase a orologio con le prime sei squadre delle due divisioni per ogni conference che giocheranno il Play-in Gold: la prima giornata è fissata per il 16 febbraio prossimo, l’ultima invece al 27 aprile. La Viola Rc punterà a far la voce grossa anche in questa seconda fase, l’obiettivo della promozione nella Serie B nazionale sarà misurato allargando un po’ i cordoni dell’equilibrio e della competizione sul parquet.

Il Play-in Out invece al momento sarà destinato alle squadre come Rende e Catanzaro che, nella prima fase, hanno chiuso il percorso classificandosi tra il 7° e il 12° posto. In questo caso, ci saranno già dei verdetti più “crudi”: le squadre classificate successivamente tra la prima e la terza posizione della fase Play-In out saranno salve e concluderanno la stagione in anticipo, l’ultimo roster classifica retrocederà direttamente in Serie C.

Ogni team, in queste due fasi, disputerà dodici gare tra andata e ritorno con le compagini dell’altra divisione, partendo dai punti ottenuti negli scontri diretti della prima fase. In seguito, poi, ci sarà spazio per ulteriori playoff a eliminazione diretta, nonché playout per mantenere la categoria. Impostare un sistema più semplice probabilmente sarebbe una buona idea per il futuro…