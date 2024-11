Ritorna il beach volley delle grandi occasioni in un evento tra sport, turismo, benessere e scoperta del territorio. Torna il Beach volley ad Amantea e lo fa con un grande evento internazionale sul lungomare cittadino dove verrà realizzata un'arena illuminata. Dal 9 all’11 settembre, infatti, si svolgerà il Beach Volley International League Calabria, un’attesa manifestazione sportiva rientrante tra i grandi eventi turistici a carattere sportivo della regione Calabria con atleti provenienti da tutto il mondo che nell'occasione inizieranno a preparare gli appuntamenti di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

L’evento, promosso dall’Asd Beach&Volley Amantea e da Calabria Straordinaria, verrà presentato ufficialmente nelle prossime settimane nel corso di una conferenza stampa. Saranno presenti i ragazzi dell’associazione, l’assessore regionale Fausto Orsomarso, che tramite il bando Grandi Eventi ha voluto fortemente questa iniziativa, il sindaco di Amantea ed esponenti delle istituzioni, i nostri media partner La C e Pubbliemme, sponsor e tante altre associazioni del territorio che cooperano all’iniziativa. Il Beach Volley International League Calabria non sarà solo un torneo di beach volley.

Grazie al contributo delle altre associazioni del comprensorio, infatti, il lungomare di Amantea si trasformerà in un vero e proprio villaggio sportivo all’aperto che ospiterà anche tornei ed esibizioni di street soccer, street basket, karate e kick boxing, pallavolo, mini tennis, sollevamento pesi e powerlifting, discipline del fitness e tanto altro. Insomma un bellissima festa all’insegna dello sport. Uno dei principali obiettivi dell’iniziativa è proprio quello di promuovere lo sport come strumento sano di aggregazione sociale e benessere psico-fisico delle persone, oltre che come attrattore turistico per la Calabria, 365 giorni l’anno. Anche per questo motivo il BVIL Calabria sarà teatro anche di tante attività collaterali che permetteranno ad atleti, tecnici, accompagnatori e semplici turisti di conoscere Amantea e la Calabria in tutta la loro bellezza. Sono previsti, infatti, percorsi enogastronomici per assaporare le specialità locali ed esperienze culturali nel centro storico di Amantea per scoprire la storia della Perla del Tirreno. La sera, infine, spazio al divertimento per giovani e meno giovani con la musica dei DJ set. Il Beach Volley International League Calabria avrà una copertura a 360 gradi su tutti i media, in particolare Facebook, Twitter, TikTok, Instagram e YouTube, ma anche sui media tradizionali grazie alle partnership con giornali, radio e TV locali e nazionali. Sarà possibile, inoltre, seguire la diretta streaming delle finali del torneo di beach volley.