Nella sesta giornata i reggini perdono 8-1 in Abruzzo. In seconda Serie turno di riposo per il Cosenza, mentre il Catanzaro vince la sua prima partita. Sconfitta per la Polisportiva Futura

Nella massima serie del futsal italiano è una sesta giornata da dimenticare per la Cormar Polistena, i ragazzi di Antonino Rinaldi crollano al PalaRigopiano di Pescara, con gli abruzzesi che travolgono i reggini con un secco 8-1.

Il Polistena regge bene nella prima frazione che si chiude con il vantaggio per 1-0 della squadra di casa. Nella ripresa il Pescara riesce a segnare secondo e terzo gol al 4'28 e al 5'20'', mentre Minnella prova a riportare il Polistena in corsa trovando la rete al 5'41''. A questo punto i "delfini" si abbattono sui bianconeri segnando per ben 5 volte tra il 6'20'' e il 13'51''. Per il Polistena è la quarta sconfitta in stagione

Il tabellino

FUTSAL PESCARA: Mammarella, Coco Wellington, Gui, Misael, Morgado, Fracassi, Villalva, Murilo, Andrè, Coco Schmitt, Ferraioli, Onnembo, Giuliani, Mazzocchetti. All. Palusci

CORMAR POLISTENA: Parisi, Arcidiacone, Eric, Creaco, Vinicius, Ique, Maluko, Juninho, Prestileo, Minnella, Multari, Martino. All. Rinaldi

MARCATORI: 11'45'' p.t. Gui (PE), 4'28'' s.t. Ferraioli (PE), 5'20'' Misael (PE), 5'41'' Minnella (PO), 6'20'' Misael (PE), 6'38'' Gui (PE), 8'10'' Andrè (PE), 10'09'' Misael (PE), 13'51'' Gui (PE)

AMMONITI: Eric (PO)

ARBITRI: Alessandro Ribaudo (Roma 2), Alessandra Carradori (Roma 1) CRONO: Dario Di Nicola (Pescara)

Calcio a 5, Serie A2

In A2 turno di riposo per la capolista Pirossigeno Cosenza, mentre il maltempo ha costretto al rinvio il match tra Bovalino e Arcobaleno Ispica. Nella quarta giornata del torneo arriva il primo successo stagionale dei Catanzaro futsal: i giallorossi superano in trasferta 3-0 i pugliesi di Capurso. Di Spagnolo il gol nel primo tempo, nella ripresa invece la doppietta di Ferran Ruiz a fissare il risultato.

In Basilicata arriva una sconfitta per la Polisportiva Futura: i reggini cedono 2-1 agli avversari nonostante l'iniziale vantaggio firmato Caminero. I lucani trovano il pareggio al 12'46'' del primo tempo con Gallitelli, che si ripete nella seconda frazione al 12'44'' e regala i 3 punti ai suoi. Qui risultati e classifica aggiornati