Quasi sicuramente, lunedì, Malagò chiamerà a rapporto i club per decidere sul da farsi. Una possibilità potrebbe essere proprio quella di far slittare la fine del campionato

Dopo gli anticipi di sabato che tanto avevano cambiato in vetta, altrettante risposte si aspettavano domenica soprattutto per la questione salvezza, soprattutto per il Crotone che avrebbe provato il colpaccio in trasferta contro il Torino o per il tanto atteso derby della “Madonnina”. Ma a caratterizzare la ventisettesima giornata di Serie A, e non solo, è stata invece la morte del giovane capitano della Fiorentina e calciatore della Nazionale, Davide Astori, di soli 31 anni.

Dopo la morte di Astori, rebus recupero

Una notizia che in poche ore ha fatto il giro del mondo, lasciando tutti senza parole. Da lì la decisione del Coni e della Lega Calcio di serie A, guidati in questo momento da Giovanni Malagò, di sospendere i campionati di Serie A e Serie B. Decisione accolta da tutti i club senza obiezioni. Per l'occasione Malagò ha tra l'altro indetto una conferenza stampa. Bisognerà capire ora come inserire la giornata da recuperare in un calendario già intasato da qui alla fine della stagione (20 maggio).

Possibile slittamento della fine del campionato

Visti quindi i diversi impegni su più fronti di alcune società, una soluzione potrebbe essere quella di far slittare la fine del campionato, considerando anche l'Italia fuori dai Mondiali. Ma di questo, spiega Malagò, se ne discuterà lunedì.