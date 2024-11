In cadetteria e terza serie sarebbero pronti 90 deferimenti per pagamenti in nero

ROMA - Per ora è solo una notizia da prendere con le pinze, ma il rischio che la stessa diventi realtà, si mormora, è altissimo. In Lega Pro e Serie B starebbe per scoppiare un bomba che produrrebbe squalifiche a pioggia tra cadetteria e terza serie. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte, il tutto trarrebbe origine da un'inchiesta della giustizia ordinaria partita da una città dell'Italia meridionale per pagamenti in nero erogati da una società che all'epoca dei fatti aveva militato anche in Lega Pro. La Procura federale della FIGC avrebbe concluso le indagini e una novantina di proposte di deferimenti sono pronti a scattare a carico di altrettanti tesserati. Insomma un altro terremoto destinato a far tremare il mondo del calcio.