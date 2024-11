La sfida in questione risale allo scorso 3 giugno valevole per i play-off di serie B

CROTONE - La Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Crotone, in seguito agli episodi di violenza verificatisi in occasione dell'incontro di calcio fra la squadra locale ed il Bari, valevole per i play-off del campionato di Serie B 2013- 2014, svoltosi allo stadio a "Ezio Scida" lo scorso 3 giugno, ha emesso un ulteriore divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono attivita' sportive a carico di D. A., 38 anni, tifoso barese. Il divieto avra' vigore per 5 anni con l'obbligo di comparire alla stazione Carabinieri di Noicattaro (BA) mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo regolamentare e mezz'ora dopo l'inizio del secondo tempo regolamentare .