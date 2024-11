La coppa Italia continua a parlare crotonese. La squadra di Giovanni Stroppa supera il turno battendo a domicilio il Livorno con un gol di Rodhen. Nulla da farà invece per il Cosenza asfaltato sotto la Mole con un poker senza appello. Buona la prima per il Catanzaro di Auteri nella competizione tricolore di Serie C. La formazione giallorossa super per 2-1 la Paganese in terra campana. Zero gol e pochissime emozioni nel derby in notturna del Granillo tra Reggina e Vibonese.