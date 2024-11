Andrea Ceresoli sarà un giocatore del Catanzaro nella stagione 24/25 del campionato di Serie B. Il terzino classe 2003 arriva in prestito secco, senza opzione di riscatto, dall’Atalanta. Con 65 presenze tra Mantova in Serie C e under 23 della compagine bergamasca è, con certezza, uno dei giocatori più promettenti del panorama nazionale.

Il 21enne si aggregherà al gruppo guidato da mister Caserta nelle prossime ore. La squadra al momento si trova a Pisa in vista della prima gara ufficiale della stagione, valida per il primo turno di Coppa Italia, che le Aquile disputeranno allo stadio Castellani contro l’Empoli il 10 agosto.