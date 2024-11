Mister Caserta vorrebbe un elemento che garantisse qualità al reparto mediano e non è certo un mistero che sia Gennaro Acampora del Bari. Ma ecco tutte le trattative in corso in ingresso e in uscita

Secondo giorno di allenamento per i rossoblù che questa mattina hanno svolto una prima parte della seduta in palestra effettuando lavoro di forza. Il gruppo si è spostato poi presso la struttura del Real Cosenza per proseguire la sessione con esercitazioni sui possessi palla a pressione e una partita a tema. Lavoro differenziato per Luigi Canotto e Andrea Meroni, sono rientrati in gruppo Francesco Forte e Leonardo Marson che hanno smaltito l’attacco influenzale. Domani allenamento pomeridiano.

Cosenza, Zilli verso la cessione

Per Massimo Zilli (’02) c’è da registrare l’interesse concreto della Spal. La trattativa sarebbe già in fase avanzata con l’attaccante friulano che dovrebbe trasferirsi a Ferrara in prestito con diritto di riscatto. La Spal, dopo la retrocessione dello scorso anno, non se la passa benissimo nemmeno in Serie C, dove al momento è in piena zona play-out visto il 17° posto con 21 punti in 21 partite.

La ricerca del centrocampista

I rossoblù cercano un centrocampista. Fabio Caserta vorrebbe che garantisse qualità al reparto mediano e non è certo un mistero che Gennaro Acampora (’94) del Bari sia un profilo con cui lavorerebbe molto volentieri. Lo stesso calciatore, del resto, ha un rapporto molto stretto con il suo vecchio allenatore. Fatto sta che il ds Roberto Gemmi sta battendo anche altre piste. Vorrebbe lasciare Perugia e tornare a confrontarsi tra i cadetti Christian Kouan (’99) a margine di due gol e tre assist in 19 match in Lega Pro. I Lupi hanno memorizzato e appuntato il suo profilo.

Una low cost è rappresentata da Jacopo Da Riva (’00) della Reggiana. È in prestito dall’Atalanta che sta cercando una nuova sistemazione per lui dopo appena tre presenza. Sempre tra le fila dei granata emiliani, c’è anche Domen Crnigoj (’95) che non ha certo ripetuto gli exploit delle scorse stagioni che lo portarono in Serie A. Proprietà Venezia, prossimo avversario dei Lupi al Marulla, che non avrebbero problemi ad effettuare un nuovo trasferimento a titolo temporaneo. Proprio sabato con i lagunari, è possibile che si parli del calciomercato del Cosenza. Fermo restando che serve tornare alla vittoria dopo il ko di Cremona.