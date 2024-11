La società bruzia, a metà giugno, non ha esercitato il diritto di riscatto visto che il calciatore non rientrava nei piani di Viali. Con l’arrivo di Alvini la situazione è cambiata

Il Cosenza vorrebbe nuovamente Simone Mazzocchi. L’attaccante, classe 1998, è ritornato all’Atalanta dopo l’ultima stagione disputata proprio con la maglia rossoblù. La società bruzia, a metà giugno, non ha esercitato il diritto di riscatto che deteneva, sia per questioni economiche che tecniche, visto che il calciatore non rientrava nei piani di Viali. Ora però, con l’arrivo di Massimiliano Alvini la situazione è totalmente mutata.

Già insieme alla Reggiana

Il tecnico di Fucecchio infatti, conosce molto bene Mazzocchi, visto che lo ha allenato durante la stagione 2020/2021 alla Reggiana. L’Atalanta, squadra con la quale l’attaccante ha un contratto fino al 2025, apre senza grossi problemi alla cessione. Questa volta si prova ad imbastire una trattativa per un acquisto a titolo definitivo del calciatore. Mazzocchi nella passata stagione ha disputato 36 partite complessive in maglia Cosenza, segnando 5 reti e mettendo a referto anche 3 assist.