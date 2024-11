I rossoblù in pressing per l'esterno mancino del Bari, chiamano un centrocampista del Perugia e chiudono la trattativa con Camporese che sembrava ormai saltata ieri

Giornata convulsa quella di oggi in casa Cosenza per quel che riguarda il mercato. I rossoblù stringono per Frabotta del Bari, chiamano Kouan del Perugia e chiudono la trattativa con Camporese che sembrava ormai saltata ieri. Ma andiamo con ordine.

A sinistra c'è Frabotta

Il pressing di Gemmi su Gianluca Frabotta sembra stia andando a buon fine. Il calciatore di proprietà della Juve, ma in prestito al Bari, sperava di poter raggiungere a Genova il suo mentore Pirlo. Ma la Samp non ha mai affondato il colpo. Ed ecco che con il passare delle giornate l'esterno mancino ha accolto con piacere l'interesse del Cosenza. Si attende la fumata bianca ma Frabotta dovrebbe finire in rossoblù la stagione in prestito secco dalla Juventus. Prenderà in rosa il posto di Martino.

Anche Kouan a centrocampo

Il nome nuovo per il centrocampo del Cosenza è Christian Kouan. Il calciatore del Perugia è un prodotto del settore giovanile umbro e gioca da sei anni e mezzo con i biancorossi. Fu proprio Caserta a lanciarlo nel 2017/2018, anno in cui il Perugia vinse il campionato di Serie C. Oggi il tecnico di Melito Porto Salvo vorrebbe riabbracciarlo. La trattativa va avanti e potrebbe essere la volontà del calciatore di tornare in Serie B ad essere decisiva. Il Cosenza non molla comunque la pista Acampora del Bari.

Camporese: ci siamo quasi

Dopo la giornata di ieri sembrava poter saltare la trattativa tra il Cosenza e Michele Camporese. Il difensore sembrava non aver convinto pienamente la società dopo i test effettuati, visto che comunque a Caserta serve un calciatore già pronto. Dopo un'attenta valutazione però l'allarme sembra rientrato e Camporese dovrebbe mettere nero su bianco sul contratto che lo legherà al Cosenza fino al 30 giugno del 2025.