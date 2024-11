Per l'ivoriano è un ritorno in Calabria dopo l'esperienza con il Cosenza. Prima del trasferimento in prestito il giocatore ha prolungato il suo contratto in granata sino al giugno 2024

Il Torino ha ceduto in prestito al Crotone, il centrocampista Ben Lhassine Kone. Prima del trasferimento, il giocatore ha prolungato il suo contratto in granata sino al giugno 2024 con opzione per la stagione successiva. Per l'ivoriano è un ritorno in Calabria dopo l'esperienza con il Cosenza.

Nel frattempo ai saluti Benali. L'ex capitano rossoblù si trasferisce al Pisa in prestito con diritto di riscatto che si tramuterà in obbligo al verificarsi di alcune condizioni.

Il comunicato del club

«Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Torino Football Club il diritto alle prestazioni sportive di Ben Lhassine Kone. Il calciatore, nato il 14 marzo 2000 in Costa d’Avorio, è un centrocampista mancino forte fisicamente, rapido, esplosivo e bravo anche tecnicamente. Nella prima parte di stagione ha indossato la maglia del Torino, mentre dal 2019 al 2021 ha giocato in prestito col Cosenza in B mettendo in mostra tutte le sue qualità. Benvenuto nella famiglia Crotone, Ben Lhassine!»