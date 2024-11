Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi e adesso è arrivata la conferma. Il Crotone ha «acquisito a titolo temporaneo dal Torino Football Club 1906 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jonathan Silva». È quanto si legge in una nota diffusa dalla società pitagorica.

Il centrocampista italo-brasiliano, nato a Taboão da Serra il 21 aprile 2004, ha sottoscritto il contratto alla presenza del Dg Raffaele Vrenna. Silva si è messo in mostra nello scorso campionato di Primavera 1 con la maglia granata ed è ora pronto per la nuova avventura in riva allo Jonio.