Saranno giorni intensi per la società del presidente Gianni Vrenna, in modo particolare per il nuovo ds Peppe Di Bari. In partenza potrebbe esserci anche il portiere Branduani

Dopo la conferenza di presentazione, anzi ri-presentazione di Lamberto Zauli, il Crotone è pronto a catapultarsi nel calciomercato per allestire la rosa da affidare al riconfermato allenatore. Saranno dunque giorni intensi per la società del presidente Gianni Vrenna, in modo particolare per il nuovo ds Peppe Di Bari. Ufficiale per il momento è solo l’uscita, di Vasile Mogos. L’ex Chievo Verona ha infatti perfezionato il trasferimento in Romania, al Cluj salutando anche i tifosi.

Ore importanti anche per Calapai e Chiricò che in coppia potrebbero dirigersi verso Catania così come si è in attesa di offerte concrete per Branduani visto che sembrerebbe fatta la scelta di mantenere Dini che ben si è comportato nella fase di campionato in cui ha rivestito il ruolo di portiere titolare.

Per il resto si sta attendendo anche la lunga lista di prestiti al rientro per concordare con mister Zauli con quali nuovi innesti cominciare questa nuova avventura in Lega Pro che, come noto, la proprietà vuole affrontare senza l’assillo di vincere a tutti i costi. Si preannunzia infatti un calciomercato che potrà avere decollo solo in Agosto.