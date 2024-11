Giornata piena in casa Cosenza per quel che riguarda il mercato in entrata. L'obiettivo numero uno dei rossoblù è quello di avere i rinforzi già prima della gara contro la Cremonese. Il ds Roberto Gemmi è al lavoro per quello.

Le mosse in difesa

In difesa si cercano calciatori con esperienze e leadership. Al centro i nomi che sono stati sondati sono quelli di Michele Camporese ('92), già in rossoblù nella seconda parte della stagione 2021/22 ed oggi alla Feralpi Salò, e Matteo Solini ('93), di proprietà del Como. Entrambi finora hanno trovato poco spazio in stagione, Camporese limitato anche da problemi fisici. Uno dei due, favorito il primo, potrebbe presto essere un nuovo calciatore del Cosenza. A sinistra invece, per sostituire Martino, c'è l'idea Frabotta ('99). L'esterno è della Juve ma è in prestito al Bari. Finora anche per lui poco spazio. Il Cosenza ci prova ma occhio alla Samp visto che Pirlo lo rivorrebbe con se dopo averlo lanciato in Serie B. L'alternativa è Ullmann ('96) del Venezia che proprio ieri ha rifiutato la corte della Triestina perché vuole rimanere in Serie B.

Le mosse a centrocampo

In mezzo al campo il Cosenza vorrebbe regalare a Caserta il centrocampista Gennaro Acampora, un profilo che il tecnico di Melito Porto Salvo conosce molto bene per averlo già allenato al Benevento. Il classe 1994 gioca al momento con il Bari ma nelle ultime settimane lo spazio per lui sembra essersi limitato di parecchio. Per poter inserire un nuovo calciatore in mezzo al campo però, al Cosenza serve prima cedere. Indiziato principale Viviani, che potrebbe tornare al Benevento, ma occhio anche a Florenzi che ha richieste in Serie B.