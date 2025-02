«Il mercato è ormai chiuso e non abbiamo convocato giocatori come Ingegneri, Curiale e Provazza. La squadra è completa e ben strutturata in tutti i reparti. Non c’è intenzione di rescindere i contratti con nessuno, anzi, si è creato un ottimo gruppo dove ogni giocatore può esprimere la propria opinione. Lazar, finché ha avuto spazio, è stato molto affidabile, e lo stesso vale per altri come Martinez e Lagonigro. Restano tutti».