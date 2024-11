Il pessimo drenaggio del terreno di gioco impediva alla palla di rimbalzare come avrebbe dovuto e il direttore di gara ha deciso di non far disputare il match

Salta la partita Cosenza–Benevento, che si sarebbe dovuta disputare questa sera alle 18. Dopo il sopralluogo dell’arbitro nell’imminenza del match è stato subito chiaro che l'incontro fosse a rischio, perché la palla non ribalzava come avrebbe dovuto a causa del pessimo drenaggio del terreno di gioco, nonostante la pioggia delle ore precedenti non fosse stata particolarmente intensa.

Dopo circa 20 minuti dall’orario stabilito per l’inizio del match, il direttore di gara ha ufficializzato il rinvio della partita a data da destinarsi.