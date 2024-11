Titoli per Caminiti, De Stefano, Cosenza e Mascianà. Policastro sul gradino più alto del podio tra le squadre

Sport e avventura a Laino Borgo, nel Cosentino, che ha fatto da teatro ai campionati regionali Open di canoa fluviale. Evento che ha fatto registrare il tutto esaurito, con canoisti provenienti da ogni angolo della nostra regione. Particolarmente probante il percorso, ricavato sul fiume Lao, su step da 300 e 400 metri.

Soddisfatto il neo presidente regionale federale, Sergio Miceli, coadiuvato dalla locale formazione del Far Calabria. In acqua atleti tesserati con il gruppo Enotria, Circolo Nautico Lametino, Canottieri Agropoli, Lao Pollino, Ckc Reggio e Cayak club Policastro.

I risultati. Gradino più alto del podio per Martina Penato tra le cadette. Antonio Caminiti tra i K1 senior, Mariano De Stefano per gli allievi, Giuseppe Cosenza in C1 senior e Cosimo Mascianà in K1 master. Nella classifica a squadre si piazza davanti a tutti Policastro. Poi Reggio e Lao Pollino.

Alessio Bompasso