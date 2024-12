Tutto pronto per Catanzaro-Brescia, gara valida per il 16esimo turno del campionato di Serie B, in programma questo pomeriggio alle 15. Le Aquile sono a caccia di una vittoria tra le mura amiche del Ceravolo contro una squadra che ha fatto più che bene finora e vuole continuare a rimanere nelle posizioni d’alta classifica. Ecco le probabili formazioni.

CATANZARO (3-5-2): 22 Pigliacelli; 23 Brighenti, 14 Scognamillo, 6 Bonini; 29 Seck, 8 Koutsoupias, 10 Petriccione, 21 Pompetti, 27 Ceresoli; 9 Iemmello, 28 Biasci.

BRESCIA (4-2-3-1): 1 Lezzerini; 24 Dickman, 15 Cistana, 28 Adorni, 18 Jallow; 25 Bisoli, 6 Verreth, 39 Besaggio; 23 Galazzi; 29 Borrelli, 11 Moncini.