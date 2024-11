E’ Gianluca Grassadonia il nuovo allenatore del Catanzaro. È arrivato questo pomeriggio in città ed ha già iniziato gli allenamenti per l’imminente sfida di mercoledì sul campo del Bari. Dopo l’amara sconfitta contro il Potenza, la quarta del torneo, la società non ha potuto fare altro che sollevare dall’incarico Gaetano Auteri e l’allenatore in seconda Loreno Cassia. Il nome del nuovo allenatore è stato annunciato questo pomeriggio dal presidente Floriano Noto nel corso della conferenza stampa convocata nella sede della società.

«E’ chiaro che qualsiasi separazione o esonero, usando il termine tecnico – ha spiegato il Presidente Noto – è sempre una cosa che fa male perché evidentemente qualcosa non è andata rispetto al programma che ci eravamo dati e lui – riferendosi ad Auteri - da uomo di calcio, sa perfettamente che quando i risultati non arrivano, il primo a pagarne le colpe è l’allenatore».

Grassadonia, classe ’72, ha alle spalle esperienze con la Casertana, il Messina, la Paganese, la Pro Vercelli, la Salernitana e il Foggia. Al fianco del nuovo tecnico, l’allenatore in seconda, Pierluca Cincione. Resta nello staff il preparatore dei portieri Luca Aprile.

«Abbiamo dato l’incarico a mister Grassadonia – ha detto ancora Noto – che è molto contento della rosa dei giocatori ed è molto entusiasta”. Allenamenti ancora a porte chiuse, il neo tecnico ha espresso le sue prime impressioni sulla pagina facebook della società: «Ho buone sensazioni, c’è grande desiderio e voglia di partire e sono contento di essere in una piazza importante come questa e c’è la massima disponibilità per cercare di fare un buon lavoro per risollevare il Catanzaro».