Acquisti e cessioni per la Primavera: Giorgio Megna in prestito al Sassuolo. Anche Emanuele Schimmenti giocherà nei professionisti, vestirà infatti la maglia della Lucchese

Si è conclusa la sessione di mercato del Settore giovanile del Catanzaro. La Primavera 3 allenata da Giulio Spader e che tanto bene ha fatto nella scorsa stagione, ha registrato dei movimenti in entrata e anche in uscita.

Vestiranno i colori giallorossi due ragazzi del 2003: il centrocampista Samuele Mirante e l’attaccante Manuel Rando, e cinque calciatori del 2004: il portiere Gabriele Gualtieri, il difensore Emanuele Ozawje e gli attaccanti Giovanni Raspaolo, Moussa Bamba e Carmine Rocca.

Per quanto riguarda le uscite, tutte in prestito, andranno a “farsi le ossa” fra i Dilettanti calabresi, nel torneo di Promozione, Cristian Riccelli (Caraffa), Giuseppe Camastra e Malachie Bianchi (entrambi allo Sporting Catanzaro Lido) e Daniele Riccelli (alla Promosport). Giocheranno in Serie D Lorenzo Iseppon (Giarre), Serafino Iannì (Casarano) e Salvatore Cusumano (Casertana). Infine, ecco Emanuele Schimmenti nei professionisti con la Lucchese e Giorgio Megna, trasferitosi al Sassuolo.

Per quanto riguarda l’Under 17, infine, in entrata ci sono il portiere Antonio Chilà e gli attaccanti Giuseppe Vasapollo, Gioele Verdura e Godswill Igbiniyesu.