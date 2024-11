Costa caro all'ormai ex tecnico giallorosso la spaccatura con la squadra dopo il pesante ko con il Matera. A comunicarlo direttamente la società

La società Catanzaro Calcio rende noto di avere sollevato mister Mario Somma dall’incarico della conduzione tecnica della prima squadra.

Possibile arrivo. La panchina giallorossa potrebbe essere affidata a Nunzio Zavettieri, ex Juve Stabia, calabrese doc, il quale avrebbe chiesto qualche ora per decidere. In tarda serata o al massimo domattina l'esito della trattativa.