Il Catanzaro regna incontrastato nel girone meridionale di Serie C e regnerebbe anche negli altri due. Imbattuto in campionato (19 vittorie e 3 pareggi), 60 punti totali raccolti, 58 gol realizzati e solo 8 subiti. Una macchina da guerra insomma.

Diego Foresti, direttore generale del club, che è tra coloro i quali hanno reso possibile tutto ciò, lo sa. Infatti, durante la puntata del format calcistico di LaC “11 in campo”, ha dichiarato: «Stiamo facendo numeri record. Ma anche il Crotone sta facendo un grandissimo campionato, negli altri gironi i pitagorici sarebbero primi. Noi abbiamo 60 punti, la prima del girone A ne ha 40 e penso che raccogliendone 65-66, lì, il campionato possa dirsi già vinto». Catanzaro e Crotone stanno facendo un campionato a parte e Foresti si dice consapevole della forza dei pitagorici ed è convinto che anche in casa rossoblù siano consci della grandezza delle aquile calabresi.

«Il girone di ritorno è un altro campionato, e si sta vedendo – ha continuato il dg -. Noi abbiamo vinto a Latina 1 a 0 contro una squadra arcigna, molto tosta. Chi, oggi, incontra il Catanzaro arriva al 120% per cercare di essere il primo a batterti. Abbiam visto sabato scorso che il Taranto è venuto in casa da noi e si è chiuso dietro, cose che nel girone d’andata le squadre non facevano e prendevano 4-5 gol. Certo sicuramente dobbiamo stare molto attenti».

Non è mancato, poi, un riferimento alla finestra di mercato in corso: «Nella vita bisogna sempre migliorarsi. Migliorare questa squadra è veramente difficile perché tutti stanno facendo il proprio lavoro, dal primo all’ultimo, da chi ha giocato di più a chi a giocato meno. È chiaro che in prospettiva futura si cerca un giocatore che in questi cinque mesi ci aiuti a fare un ulteriore salto. È uscito Mulè e quindi abbiamo un posto in rosa, vedremo se uscirà qualcun altro però, certo, non abbiamo fretta. Il mercato di gennaio si chiama di riparazione, io credo che in questa squadra ci sia poco da riparare».

«Noi dobbiamo pensare esclusivamente alla Serie C, non alla B. Ci sono ancora tante partite e dobbiamo stare sul pezzo. Dobbiamo pensare a sognare in piccolo. E sognare in piccolo significa pensare alla prossima partita contro il Cerignola. Pian piano dobbiamo arrivare all’obiettivo con questa mentalità», ha concluso Diego Foresti.