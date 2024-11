Pronto ad iniziare il ritiro, in vista della prossima stagione, il Catanzaro Calcio ha presentato ieri i nuovi acquisti che entreranno a far parte della squadra di mister Gaetano Auteri: si tratta dell’attaccante Doudou Mangni e del mediano Francesco Urso.

Doudou Mangni

Attaccante classe 1993, nella scorsa stagione, con la maglia del Monopoli, ha realizzato 11 reti in 32 presenze. Il calciatore è cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta, approdando nella stagione sportiva 2013/14 al Modena, in serie B. Per lui, in quel campionato, 16 gare e 5 reti. Ancora in serie B l’anno successivo, con il Latina, dove ha collezionato 22 partite e 3 gol. Dopo una parentesi in Turchia nelle fila del Sanliurfaspor a gennaio del 2016 è tornato in Italia, sempre in serie B ma questa volta con l’Ascoli. Da segnalare anche 23 presenze nella serie B portoghese, con l’Olhanense, dove ha segnato 3 reti. Al Catanzaro si lega con un contratto triennale alla fine del quale l’Atalanta, società dalla quale proviene, potrà esercitare il diritto di recompra.

«Mi piacciono le ripartenze veloci, rapide - ha spiegato Mangni in conferenza stampa - Credo di essere un giocatore adatto alle caratteristiche dell’allenatore. Il mio obiettivo stagionale è quello di confermare quanto di buono fatto lo scorso anno: se succede questo vuol dire che con la squadra le cose vanno bene. Mi metterò al servizio dei miei compagni e del tecnico. So che qui il pubblico è caloroso e questo mi piace».

Francesco Urso

Centrocampista classe 1994, arriva alla corte di mister Auteri dalla Virtus Entella dove era approdato a febbraio, dopo aver cominciato il campionato con il Matera, poi escluso dal torneo. Nato a Fano, il giocatore vanta anche una buona esperienza in serie B avendo disputato 49 partite con la maglia del Vicenza. Urso si lega alla società giallorossa per due anni.

«Sono molto contento di essere qui - ha detto Urso -. È una piazza che mi ha voluto fortemente e spero di ripagare la fiducia di questa società e di questo grande allenatore. Sono qui per vincere e non per fare la comparsa. Sono un centrocampista centrale abbastanza duttile. Faccio sia la fase offensiva che difensiva senza problemi».