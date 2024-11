È Daniele Sciaudone (‘88) il colpo a cui il Catanzaro sta lavorando sotto traccia. Il centrocampista ex Bari e Cosenza è rimasto senza contratto dopo la retrocessione con i rossoblù ed aspettava la chiamata dalla Serie B. Ad oggi non è ancora arrivata, ecco perché il dg Foresti e il tecnico Calabro stanno lavorando ai fianchi di calciatore e procuratore. La proposta messa sul tavolo è un biennale, con la prospettiva di giocare in uno dei club più ambiziosi del girone C. L’obiettivo dei giallorossi, infatti, è il salto di categoria da raggiungere tramite promozione diretta o, in maniera subordinata, attraverso i famigerati playoff.

Sciaudone, Catanzaro in pressing

Sciaudone sarebbe un top per il Catanzaro e più in generale per i club della Lega Pro. Ha disputato le ultime due stagioni e mezza con la maglia dei cugini del Cosenza tra i cadetti, categoria dove conta 291 gettoni di presenza e 28 gol e 34 assist. Il particolare, non di poco conto è che vede la porta con una certa frequenza. Interno di centrocampo con spiccate qualità offensive, non faticherebbe a calarsi nei meccanismi di Calabro e a rappresentare il valore aggiunto della linea mediana. La società è in pressing e aspetta una risposta in tempi utili, nel frattempo attende fiduciosa la fumata bianca.