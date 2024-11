Fino al 5 agosto la squadra di Auteri si allenerà in Umbria. Gubbio il quartiere generale

Ancora poco più di un mese di vacanze ed il Catanzaro tornerà a sudare. La squadra del neo tecnico Auteri si ritroverà il 17 luglio in sede per il ritiro ufficiale che partirà il giorno successivo a Gubbio, in Umbria.





“È stata definita la sede del ritiro dell' Uesse Catanzaro. Le "Aquile", guidate da mister Auteri, si prepareranno al prossimo campionato nella struttura alberghiera "Beniamino Ubaldi" di Gubbio. Il periodo - che potrebbe subire qualche variazione - è dal 18 luglio al 5 agosto”.