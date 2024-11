I botteghini del capoluogo hanno staccato 11.924 tagliandi, a cui sia andranno ad aggiungere i mille tifosi ospiti nel settore dedicato che non sarà completamente occupato per questioni di ordine pubblico

Sempre più derby. In Calabria, nel corso della settimana che sta per concludersi, la partita di cartello del girone C di Lega Pro, che vedrà scendere in campo Catanzaro contro Crotone domenica prossima alle 14.30, ha caratterizzato le colonne dei giornali sportivi e non.

Tutto esaurito allo stadio Nicola Ceravolo per un match che vale tanto per entrambi i club. Infatti, i giallorossi che non hanno mai perso in campionato si trovano in vetta alla classifica con 29 punti, mentre i pitagorici inseguono a una sola lunghezza di distanza e con certezza tenteranno in tutti i modi di inserire la freccia per compiere il sorpasso.

La cornice, come detto, è quella delle grandi occasioni. I botteghini del capoluogo hanno staccato 11.924 tagliandi, a cui sia andranno ad aggiungere i mille tifosi ospiti nel settore dedicato che non sarà completamente occupato per questioni di ordine pubblico. Dunque non resta altro che aspettare il 6 novembre e sperare che le due squadre in campo regalino ai tifosi lo spettacolo che meritano.